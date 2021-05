. Dopo la sfida contro la Roma,a causa del suo scarso contributo alla causa. Il tecnico salentino lo ha richiamato più volte prima della drastica decisione, ma i rimproveri non hanno attecchito e alla fineLautaro non l’ha presa bene, è uscito sbraitando e guardando in cagnesco il tecnico nerazzurro, che finché ha potuto, con esperienza, si è girato dall’altro lato per sminuire la sceneggiata. Ma quando all’argentino è scappata qualche parolina di troppo, Conte non si è trattenuto:Conte è fatto così, per lui non esistono pause e non perde occasione per lanciare messaggi ai suoi calciatori, che non possono rilassarsi neanche a scudetto vinto.Sabato pomeriggio ci sarà la sfida di Torino contro la Juve e se qualcuno aveva il dubbio che l’Inter potesse sottovalutare l’incontro, Conte l’ha spazzato via.