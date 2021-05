Andrea Pinamonti, ospite di Inter Tv, ha parlato delle emozioni dopo il gol contro la Sampdoria a margine della sfida con la Roma: "Siamo pronti per fare il massimo e per fare punti. Il gol dello scorso turno? È speciale segnare a San Siro, è stata un grandissima emozione ma spero che sia solo il primo. Per me è stata un'annata con scarso minutaggio ma sono cresciuto molto, sono sicuro che mi sarà utile per il futuro".