Nel mirino dell'Inter c'è Granit Xhaka. Il centrocampista dell'Arsenal piace a Conte e ai nerazzurri, che studiano il colpo: come scrive il Corriere dello Sport, c'è un intermediario al lavoro sull'asse Milano-Londra per provare a imbastire lo scambio tra il centrocampista svizzero e Christian Eriksen. Non semplice, ma l'Inter ci prova.