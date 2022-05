A margine della sfida di Coppa Italia, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.“Sappiamo che queste ultime partite sono importantissime, da domani ci penseremo intensamente ma godiamoci questa serata, una cavalcata che si aggiunge alla Supercoppa di 4 mesi fa. Trofei che mancavano da 10-12 anni e mi fa piacere averli conquistati insieme alla squadra, che è stata sul pezzo e ha vinto meritatamente contro la Juventus che è stata fortissima”.“Giocatore di qualità e quantità, ma fare nomi stasera sarebbe riduttivo. Questo è un gruppo importante, dobbiamo essere fieri e orgogliosi e possono andare petto in fuori perché hanno fatto qualcosa di incredibile, ma possono fare ancora meglio e lavoriamo per le prossime due partite. Quel doppio confronto con il Liverpool ci è costato qualche punto ma ad essere sincero preferisco aver perso qualche punto e non essere uscito ai gironi”.“Senza gruppo non vinci due trofei in stagione, se non hai la base e non hai quelli che entrano e la ribaltano, non vinci i trofei. Mi vengono in mente anche Ranocchia, Gagliardini, Gosens, Caicedo. È un insieme di fattori che ci hanno portato due trofei”.“Ho solo detto che dovevamo crederci, in quel momento la Juve era passata a 5, poi con i cambi di Chiellini si sono ancora messi a 4. Ma ho una squadra matura che Sto arrivando! come mettersi in campo”.