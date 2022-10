Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Amazon Prime dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen e la qualificazione agli ottavi di Champions League: "C'era la speranza, sapevamo che eravamo capitati in un girone difficilissimo perché Barcellona e Bayer sono fortissime. Siamo andati aldilà delle aspettative, qualificarsi con una partita in anticipo, bisogna fare un grosso applauso ai ragazzi".



LA SVOLTA - "Per raggiungere questo traguardo, il primo stagionale, bisognava fare qualcosa di speciale e l'abbiamo fatto. Siamo cresciuti di partita in partita, l'esordio con il Bayern è stato tosto ma poi abbiamo fatto un doppio confronto con il Barcellona che ci ha dato tanto autostima. Siamo contenti per la società e per i nostri tifosi".



SU CALHANOGLU - "Calhanoglu unisce qualità e quantità. L'anno scorso l'avevo messo qualche volta in quella posizione e aveva fatto discretamente ma lo vedo che quando fa la mezz'ala vuole sempre prendere la palla tra i piedi. Asllani sta facendo benissimo ci dà una grande mano quando entra ma eravamo in un momento delicato e ho messo Hakan lì e sta crescendo partita dopo partita".



RIENTRI IMPORTANTI - "Come si mette ora con Brozovic e Lukaku? Si mette benissimo, queste domande mi fanno piacere. Giocando ogni tre giorni abbiamo bisogno di tutti, adesso è rientrato Lukaku, a giorni cercheremo di inserire Brozovic. CI sono mancati in questo periodo perché quando giochi ogni tre giorni devi avere la possibilità di cambiare".