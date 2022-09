Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha mostrato la propria soddisfazione per la partita vinta contro il Viktoria Plzen.



Che valore dai a questo risultato?

“Bravi i ragazzi a rendere semplice una partita che non lo era, mai nessuna italiana aveva vinto qui e i ragazzi hanno subito interpretato nel modo giusto questa partita”.



Qual è la sensazione più positiva che ti porti a casa?

“Ritrovo un’Inter ordinata e compatta, che sa quello che vuole. Ci sono momenti difficili in tutte le partite, li abbiamo avuti sia contro il Torino che stasera ma i ragazzi giocando insieme ne escono”.



Vi aspetta una partita difficile alla prossima.

“Sappiamo che domenica avremo un avversario di valore, in striscia da 4 partite e con ottimi calciatori. Abbiamo 4 giorni per prepararla e lo faremo al meglio”