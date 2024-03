Inter, Inzaghi al top verso l'Atletico Madrid che ha fatto flop. Motta, perché togli Zirkzee?

Sandro Sabatini

Anche se il paragone non è graditissimo, stavolta viene imposto dall’attualità e dalla contemporaneità: mentre la Red Bull vinceva il gran premio in Arabia, l’Inter passava a Bologna. Le vittorie di Verstappen e Inzaghi non si contano più. Successi consecutivi come una collezione, anzi una collana con perle tutte diverse tra loro. La firma d’autore stavolta la mette Bisseck, ultimo difensore in rosa per impiego e forse anche per valore. Quindi complimenti a chi l’ha preso e a chi l’ha migliorato, perché sembra un giocatore credibile, in prospettiva, anche ad alto livello.



Il livello della sfida ha messo a dura prova il Bologna, che ha giocato una buonissima partita con tre appunti: non si è capito Calafiori in panchina, Orsolini solo un quarto d’ora e Zirkzee sostituito proprio nell’assalto finale. Thiago Motta avrà avuto le sue ragioni…



A torto o a ragione, nel commento dell’Inter ci sta anche il confronto con l’Atletico Madrid, che ha perso nettamente 2-0 contro il Cadice, terzultimo in classifica. Verso la sfida di Champions, la sensazione è che il momento di forma e autostima sia tutto per chi ha già vinto l’andata, anche se l’autore del gol, Arnautovic, si è infortunato.