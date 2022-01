L'Inter di Simone Inzaghi, reduce da sette vittorie consecutive, le ultime sei senza subire reti, ha chiuso il girone d'andata davanti a tutti, conquistando il titolo di campione d'inverno. L'allenatore ex Lazio è stato eletto tecnico del mese di dicembre.



IL COMUNICATO - In un comunicato ufficiale diramato dalla Lega Serie A, l'ad Luigi De Siervo ha commentato così la decisione di premiare il tecnico nerazzurro: "Il mese di dicembre di Simone Inzaghi è stato semplicemente perfetto. La sua firma sull'Inter è evidente: cinque successi in altrettante gare. 15 reti realizzate e nessuna subita sono la conseguenza dell'ottima gestione del gruppo e del gioco imprevedibile e spettacolare che Inzaghi ha saputo dare ai nerazzurri, guidandoli a chiudere al primo posto il girone d'andata della Serie A TIM".