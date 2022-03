A margine del pareggio contro il Milan, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha analizzato la partita di Coppa Italia ai microfoni di Mediaset.“Penso che rispetto agli atri due, questo sia stato un derby poco spettacolare. Le squadre non erano fluide e sciolte perché la posta in palio era alta. Vogliamo la finale ma sappiamo che siamo in un momento in cui è necessario recuperare brillantezza. Abbiamo giocato tanto.“È un calo fisiologico, abbiamo giocato e spinto tanto da novembre a gennaio e in questo momento non giochiamo come prima, anche rispetto all’ultimo derby, in cui abbiamo dominato 75 minuti e lo abbiamo perso. C’è però in palio una finale e entrambe le squadre vogliono arrivarci”.“Le partite sono fatte di episodi, stasera è stata una partita bloccata, ma stiamo lavorando e cercando di recuperare forze fisiche e mentali. Non è semplice, ma abbiamo voluto con tutte le nostre forze gli ottavi di Champions e la semifinale di Coppa Italia”.“Non guarderei al singolo ma penserei in generale. Abbiamo avuto la fortuna di recuperare due giocatori importanti come Correa e Gosens, poi abbiamo tanti giocatori che hanno spinto tanto, non solo Barella. I dati finisci a fine partita sono discreti, anche se questi non li ho ancora visti”.“Penso sia giusto il pari, poi le partite vanno anche riviste e interpretate. Ci stiamo ancora leccando le ferite per il derby perso”.