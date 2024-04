Al triplice fischio di Inter Torino i due autobus scoperti solcheranno le vie di Milano tra migliaia di tifosi in festa, prima peròche negli ultimi giorni ha guidato allenamenti diversi rispetto a quelli cui è abituato, sono state sedute meno intense, successive ai bagordi e alle concessioni offerte a un gruppo che durante tutto l’anno ha spinto al massimo, giungendo all’obiettivo con 5 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Sorrisi e buon umore anche nel giorno della rifinitura,alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio. L’esterno italiano domani sarà ugualmente nella lista dei convocati, ma non verrà utilizzato in partita.

Le indicazioni che sono arrivate dalla rifinitura sono chiare, Iinsieme al resto della squadra, riposizionandosi come al solito in cima alla lista dei candidati per una maglia da titolare. La difesa, priva di Acerbi, vedrà un solo cambio, con de Vrij pronto a prendere il posto del nazionale italiano.dovrebbe giocare al posto di Calhanoglu, con Barella a destra e Mkhitaryan a sinistra. Qualche chance anche per Davide Frattesi, ma per adesso l’armeno sembra saldamente in vantaggio su di lui.

Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.