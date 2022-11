A margine della partita contro il Bayern, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky.



“Conosciamo il valore del Bayern, ma noi abbiamo approcciato bene, con l’occasione di Lautaro e il rigore non rigore. Fossimo passati in vantaggio, sarebbe potuta andare diversamente. Siamo rimasti in campo contro un avversario di assoluto valore



Chi eviteresti agli ottavi?

“Ci siamo allenati bene in questo girone e sappiamo che da secondi sarà un sorteggio difficilissimo, ma in Champions ogni partita lo è. Adesso godiamoci questa qualificazione e concentriamoci sul campionato”



Che partita spartiacque sarà la partita contro la Juve?

“Dovremo dare continuità alle 4 vittorie consecutive. Avevamo lasciato punti per strada e dobbiamo continuare perch fino alla sosta il calendario non sarà semplice”









Stasera hai dato spazio anche a chi aveva giocato meno, chi ti ha sorpreso di più?



“Hanno fatto tutti una grande gara, penso anche a Darmian, che da terzo ha fatto molto bene. Ma anche Gosens, Asllani e Bellanova, che aveva avversari scomodi contro, anche Davies nel finale”.