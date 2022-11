La Digos si è mossa con celerità per cercare di capire cosa è successo sabato sera a San Siro quando la Curva Nord si è svuotata in seguito alla notizia dell'omicidio dello storico capo ultrà Vittorio Boiocchi. Gli agenti hanno cercato immediatamente di fare chiarezza sulla gestione di quei momenti da parte di molti responsabili della curva nerazzurra che, secondo quanto emerso nei giorni successivi, hanno usato perfino la violenza per forzare l'uscita dei tifosi dal proprio settore.



Alcuni dei responsabili del deflusso forzato sono stati individuati anche grazie alla visione delle telecamere di sicurezza dell'impianto e la posizione di un altro tifoso accusato di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare lo stadio è oggetto di indagini più approfondite.



Violenze testimoniate via social o via telefono e che la Questura di Milano sta prendendo in esame. Violenze come quelle raccontate da un testimone anonimo a Repubblica: "Un ragazzo, molto giovane, ha messo le mani addosso a un uomo. La figlia, che avrà avuto sei o sette anni, ha iniziato a urlare e allora sono intervenuti degli altri ragazzi della curva per fermarlo. A un altro tifoso con figli piccoli al seguito, che protestava per i modi con cui gli era stato intimato di andarsene, uno di questi ragazzini della curva ha urlato “non sai chi sono io terrone di merda, ti taglio la gola”"