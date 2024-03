Inter, Inzaghi sul turnover col Genoa: "Domani ci saranno delle rotazioni'

Redazione CM

Intervistato dai canali ufficiali dell'Inter, Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato così alla vigilia della gara contro il Genoa:



SUL GENOA - "Sarà una gara dura. Il Genoa è un'ottima squadra, ha 33 punti e sta facendo un ottimo campionato. Nelle ultime 12 gare hanno perso solo con l'Atalanta. Sono in condizione, dovremo essere concentrati. Sicuramente occupano bene il campo. Fanno molto molto bene le due fasi. Bisognerà essere puliti tecnicamente cercando di sviluppare il nostro gioco".



SUL TURNOVER - "Ci saranno dei cambiamenti, delle rotazioni. Per fortuna ho i ragazzi a disposizione. Qualcuno mancherà anche domani, ma giocando così tanto è normale che qualcuno sia indisponibile".



SULLA FIDUCIA - "Insieme al mio staff abbiamo trovato grandissima disponibilità in tutti i giocatori. Noi cerchiamo di portare i nostri principi. I ragazzi sono stati molto bravi a metterli in pratica".



COME DEFINIRE IL 2024? - "Difficile dirlo con una sola parola, direi 'continuare'. Abbiamo fatto questi due mesi nel migliore dei modi, ma sappiamo che quella di domani sarà una gara molto difficile. Dobbiamo andare avanti con corsa e determinazione".