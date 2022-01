: Sanchez ha firmato il gol in Supercoppa con la Juventus al minuto 121, Ranocchia al 90' ha mandato ai supplementari la gara di Coppa Italia con l'Empoli e Dzeko ha regalato i tre punti ai nerazzurri contro il Venezia con la rete all'ultimo minuto.- Il nuovo acquisto nerazzurro - arrivato in prestito secco dal Genoa - è uno specialista dei gol last minute. Lo sa bene Simone Inzaghi, che per quattro anni l'ha allenato alla Lazio: "Ha fatto di tutto per avermi" ha detto l'attaccante durante la prima intervista.. Entrava, segnava, e regalava punti a Simone. Anche in nerazzurro può essere lui la carta in più dell'allenatore per puntare al secondo scudetto consecutivo. In rosa mancava un vice Dzeko e il Panteron non si era ambientato benissimo a Genova sponda rossoblù (10 gare, una sola da titolare, e un gol); così dopo qualche dettaglio da sistemare sull'ingaggio Felipe è arrivato all'Inter.- E pensare che nel dicembre 2020 Caicedo era pronto a fare le valigie e mollare Inzaghi. L'attaccante non aveva preso benissimo i 90' in panchina nella sconfitta contro il Milan, e nonostante l'infortunio di Correa l'allenatore gli preferì Muriqi.e tra i due ci fu anche - come riporta Tuttosport - un'accesa discussione che sembrava aver definitivamente rotto il rapporto tra i due. Ma quattro gare di fila da titolare hanno ammorbidito la posizione del giocatore: i due si sono parlati e hanno chiarito venendosi incontro. E oggi si ritrovano di nuovo insieme: Inzaghi abbraccia il suo Panteron, l'Inter si prepara per i gol in zona Caicedo.