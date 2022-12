Simone Inzaghi ripercorre il 2022 della sua Inter. L'allenatore nerazzurro ha dichiarato in un'intervista a Mediaset: "E' stata una grande stagione, che poteva diventare straordinaria con lo scudetto. Ho avuto la fortuna di vincere subito 2 trofei (Supercoppa Italiana e Coppa Italia, ndr). Abbiamo fatto molto bene, qualificandoci agli ottavi di finale in Champions League. Ripetersi quest'anno con grandi avversarie come Bayern e Barcellona nel girone è stato quasi come vincere un trofeo. Contro il Porto ritroverò Sergio Conceiçao, mio ex compagno di squadra alla Lazio campione d'Italia".



"L'umanità può essere un difetto per un allenatore? Ho un grande rapporto con i calciatori, ma sempre nel rispetto del ruoli: nessuno mi ha mai mancato di rispetto".