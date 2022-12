Nuove anticipazioni dell'intervista di Simone Inzaghi per lo speciale 'I re del calcio' in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia 1. Il tecnico dell'Inter traccia il bilancio del 2022: "Come prima stagione devo essere sincero, abbiamo fatto molto bene. Abbiamo centrato gli ottavi di Champions League dopo 10 anni, i tifosi aspettavano questo momento da tanto. Ce la siamo giocata al migliore dei modi contro il Liverpool. Una grande stagione che poteva diventare straordinaria con lo scudetto. Prospettive per il 2023? Vogliamo vincere qualcosa, è bello giocare, ma l'obiettivo resta sempre quello".