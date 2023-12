Alla vigilia della sfida di campionato contro la Real Sociedad, il tecnico dell’, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Sappiamo che sarà una partita molto difficile contro un avversario di qualità. In questi anni hanno giocato in casa e fuori allo stesso modo, sono avversari di assoluto valore e servirà una grande Inter per fare risultato”.“Il nostro percorso sarà molto lungo e pieno di insidie. Fa piacere aver fatto questi 4 mesi nel migliore dei modi ma il calcio va veloce”.“Qualcosa cambierò come ho sempre fatto, dove abbiamo delle difficoltà nelle rotazioni. Farò valutazioni attente, guardando i parametri dell’allenamento di questa mattina. Ma non parlerei di turnover, parlerei invece di qualche cambiamento, sapendo che i ragazzi risponderanno bene come è successo a Lisbona”.“Senz’altro tantissima fiducia e poi sarebbe di grandissimo prestigio per la nostra società, oltre che importantissimo per avere un sorteggio più soft. È un passaggio che vorremmo fare da primi in classifica”.“Dalla fiducia e dagli allenamenti che vedo. Adesso parliamo di sorteggio favorevole perché noi e Real siamo state brave, ma io sorteggio non mi aveva inizialmente entusiasmato. Siamo stati bravi a renderlo più semplice di quello che sembra”.“Quello è l’obiettivo di noi tutti allenatori, io l’ho avuto lungo alla Lazio e il mio auspicio è quello di ripetermi qui. Ma tra il desiderio e l’auspicio passa il campo e noi siamo giudicati a ogni partita. Nel calcio ci sono momenti differenti e bisogna fare la differenza quando si attraversano i problemi”.“Tantissimo, è uno di quei classici calciatori che gli allenatori vogliono in squadra. Gioca da quinto a destra, poi a sinistra, poi braccetto. LA domenica precedente a NApoli aveva fatto il braccetto a destra. Grande calciatore di esperienza nazionale e internazionale e aiuta i più giovani a inserirsi”."Io ero diventato allenatore dell'Inter e nel giorno del problema di Eriksen ho chiamato Marotta e Ausilio perché si leggeva che Calhanoglu non sarebbe rimasto al Milan. Loro mi dissero che l'avevano già contattato, per cui l'idea era comune a tutti. Lo abbiamo preso per fare la mezzala, poi l'infortunio di Brozovic mi ha portato a metterlo lì in qualche allenamento. La prova del nove sono state le partite. E' un giocatore importante, ha caratteristiche da play importante".“Pavard ha superato il test sabato sera a San Siro e penso che possa recuperare per la prossima gara. Scherzi a parte, sono un gruppo di ragazzi che si vogliono bene e stanno bene insieme. Poi io devo fare delle scelte e loro rispettano le mie decisioni”.“Lo avevo visto bene già in settimana e avevo il dubbio sul farlo scendere in campo contro l’Udinese o meno. Sta molto bene e penso possa giocare ”.