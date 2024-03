Inter, Inzaghi ha scelto l’undici anti Genoa: riecco Dumfries, in attacco fiducia a Sanchez

Pasquale Guarro

Prove di formazione titolare alla vigilia di Inter - Genoa, gara di campionato in cui Simone Inzaghi recupererà pezzi da novanta che aveva perso durante il percorso. Thuram è quello che sta meglio di tutti, il francese ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni e domani ha ottime possibilità di entrare da panchina per mettere minuti nelle gambe in vista di Bologna e Madrid. Bene anche Acerbi e Frattesi, che hanno iniziato l’allenamento in gruppo per poi staccarsi durante il torello e rientrare nella parte tattica. Chi invece non ha ancora lavorato sul campo è Calhanoglu, che dovrebbe però rientrare a Bologna.



I CAMBI - Ci sarà quindi qualche novità rispetto alla partita contro l’Atalanta, già a partire dalla difesa, vista la squalifica di Alessandro Bastoni, che sarà sostituito da Carlos Augusto. La difesa sarà completata con Pavard a destra e de Vrij al centro, oltre che da Sommer tra i pali. Immutato il centrocampo, con Barella, Asllani e Mkhitaryan, mentre a destra torna tra i titolari Dumfries, con Dimarco a sinistra. Coppia d’attacco Lautaro-Sanchez, con il cileno in netto vantaggio su Marko Arnautovic, previsto invece tra i titolari a Bologna, dove tornerà da ex.



LA PROBABILE: Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.