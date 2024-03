Podolski: 'Tornassi indietro non andrei all'Inter, ma oggi è tra le migliori squadre in Europa'

, ex trequartista tedesco che durante gli ultimi anni della sua carriera è passato anche dall', ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex Bayern Monaco e Arsenal ha toccato diversi argomenti, senza farsi mancare alcuni riferimenti ai nerazzurri."Nulla da togliere al club, ma ho capito che trasferirsi in prestito durante il mercato invernale non è una buona idea. Spesso un calciatore impiega un paio di mesi per abituarsi alla città, ai tifosi e allo stile di gioco. Se arrivi a campionato in corso, non è semplice e, se le cose vanno male, i primi a farne le spese sono i giocatori in prestito, destinati in ogni caso a salutare a fine stagione. Non fu un anno fortunato, ma ho imparato la lezione"."La guardo spesso, soprattutto in Champions, e mi pare che quest’anno abbia raggiunto un livello altissimo. Al momento, sono tra i migliori in Europa, ma devono essere bravi a prolungare questa fase di exploit per raggiungere il maggior numero di traguardi possibile. Trionfo in Champions? Magari i nerazzurri partono dietro City e Real, però può succedere di tutto. L’importante è non abbassare mai la guardia, perché anche i piccoli club possono rivelarsi insidiosi”.