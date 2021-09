Alla prima stagione in nerazzurro ha deluso ma adesso Vidal sembra essersi ritrovato e potrebbe essere un'arma in più per l'Inter e per Simone Inzaghi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La rosa adesso è profonda e i ricambi tutti di qualità. E poi c’è un’arma segreta da non sottovalutare: Inzaghi ha ritrovato il vero Vidal, perfetto nel suo nuovo ruolo di primo innesto in mediana. Una specie di sesto uomo del basket, di quelli che fanno l a differenza”.