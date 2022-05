A margine della sfida contro l’Empoli, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato il match ai microfoni di Dazn.



Con questa coppia d’attacco cosa cambia? Li ha scelti pensando alle caratteristiche degli avversari o solo in ottica turnover?

“Vedendo tutte le partite che andremo a fare… Ho tutte le punte a disposizione ed è una fortuna, davanti posso scegliere, oggi iniziano loro due e poi vediamo durante la partite”.



Perisic sta giocando una stagione fantastica...

“Sta facendo bene insieme a tutta la squadra e ai suoi compagni. È tornato anche Gosens nel migliore dei modi, dopo tutte quello che ha avuto quest'anno. Vedremo a partita in corsa come andranno le cose”.