Nessun allenatore dell'Inter ha mai vinto tre trofei al primo anno sulla panchina nerazzurra. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Inzaghi sia ancora in corsa per obiettivi che gli consentirebbero di scrivere la storia.



“Anche l’Inter di Inzaghi ha i suoi otto pilastri, come normale che sia. Da Samir Handanovic a Milan Skriniar e Stefan de Vrij, da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu a Ivan Perisic e Lautaro Martinez: eccoli gli insostituibili di Inzaghi, i giocatori a cui ora il tecnico chiederà gli straordinari in vista del rettilineo finale. Tre partite di campionato e una finale di Coppa Italia da vivere a mille all’ora dall’inizio alla fine, senza risparmiarsi, per iscrivere il suo nome nell’albo dei grandi allenatori della storia nerazzurra. Nessuno ha mai chiuso con tre titoli in bacheca la prima stagione alla guida dell’Inter: Simone è in piena corsa per riscrivere la storia e superare leggende come Herrera, Bersellini, Trapattoni e Mourinho. Nulla sarà lasciato al caso, a partire dalla scelta degli undici.