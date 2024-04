Inter, Inzaghi: 'Nei momenti difficili abbiamo lasciato parlare, ora qualcuno parlerà meno'

Il tecnico dell'Simone, ha parlato a Dazn e in sala stampa dopo la vittoria nel derby Scudetto contro il Milan:"Una bellissima serata, grandissime emozioni da condividere con tutti, compreso il presidente che ho sentito. Un pensiero va chiaramente alla mia famiglia, a mia moglie, i miei figli e i miei genitori. Questi tre anni sono stati importanti, ci sono stati momenti duri, il mio limite è quello di non riuscire a lasciare il lavoro fuori di casa e loro sono stati importantissimi. I miei collaboratori mi aiutano tantissimo, questo traguardo è da condividere con tutti loro".

- "Il lavoro quotidiano. Insieme allo staff lavoriamo tanto per il bene dell'Inter, siamo andati sempre in un'unica direzione. Abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero succedere giornate come oggi. Sarà indimenticabile, ci sarà modo di festeggiare insieme alla nostra gente. Sono stati straordinari nelle sconfitte e nelle vittorie".- "Ci tenevamo tanto, volevamo vincerlo stasera. Avevo buonissime sensazioni per la settimana fatta. Stamattina allenarsi per un'ora abbondante non era facile, nonostante il diluvio i ragazzi sono scesi in campo e abbiamo lavorato su dei particolari che stasera sono stati importantissimi. Siamo stati bravi sul primo gol, ma una grandissima gara in generale. Nel primo tempo potevamo chiudere con più gol di vantaggio".

"Fa enormemente piacere. Bisogna comunque analizzare i tre anni. Questa cavalcata è bellissima, con la Supercoppa anche vinta nel terzo anno di fila, ma guardo a come abbiamo giocato la prima partita di Champions League tre anni fa. Sono stati bravi i calciatori ad ambientarsi bene, a capire l'allenatore e i suoi principi. Questa serata rimarrà, probabilmente non me ne rendo ancora conto, ma sono assolutamente contento"."Partita combattuta e corretta. Dispiace per il nervosismo nel finale, ma in campo e sugli spalti è stata corretta. Nel primo tempo potevamo fare un gol in più e siamo molto contenti".

"Abbiamo una grandissima condivisione. Ho insistito tanto con la società per portare Acerbi, lo conoscevo. I ragazzi sono stati straordinari, oggi abbiamo provato tutti i piazzati a favore e abbiamo fatto gol su un qualcosa che abbiamo provato in mattinata"."Per me Pippo è stato un esempio, prima da calciatore anche nel proseguo. Ha grandissimi principi, per me è stato importantissimo e lo è anche ora. E' sempre presente anche se le nostre strade si sono divise, siamo diventati grandi e l'amore che c'è tra me e lui non cambierà mai".

"E' stato un bellissimo percorso. Io ringrazierò sempre anche la Lazio, che mi ha dato la possibilità di iniziare ad allenare. Abbiamo fatto benissimo, ricordo il campionato sospeso per Covid che ci saremmo giocati fino alla fine. La Lazio voleva proseguire, ma avevo un qualcosa che mi diceva di cambiare. Molti dicevano non l'Inter perché aveva già vinto e stava vendendo giocatori importanti, ma c'era un qualcosa che mi diceva di andare. Con Marotta avevo lavorato alla Sampdoria, conosco Ausilio e Baccin da anni come conoscevo Zanetti da avversario. Sapevo che potevamo continuare un ciclo e, nei momenti difficili, abbiamo lasciato parlare chi doveva parlare e oggi parlerà meno. Ho solo grandi trofei da condividere con i miei giocatori".

- "Abbiamo un campionato da finire nel migliore dei modi. Probabilmente l'abbiamo vinto a Lecce a 11 gare dalla fine: campionato dominato e ora è giusto gustarselo"."So che Marotta, Baccin e Ausilio sono sempre sul pezzo e già al lavoro per migliorare la squadra, sapendo che avremo dei paletti che ogni tanto potremo superare".