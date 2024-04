Inter, Thuram e il gol-Scudetto: 'Partita folle, sentimento folle. Ci meritiamo tutto questo'

13 minuti fa



Marcus Thuram, attaccante dell'Inter a segno nel derby vinto 2-1 contro il Milan che ha decretato la conquista dello Scudetto, ha parlato alla CBS:



"E' un sentimento folle come questa partita: volevamo farlo per i tifosi, siamo felici e orgogliosi. E' il mio primo scudetto, sono eccitatissimo e orgoglioso. E' stato un bellissimo anno, ringrazio la squadra per avermi aiutato ad integrarmi così velocemente: non è stato sempre facile, siamo usciti in Champions League ma oggi ci meritiamo tutto questo".