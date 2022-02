Di seguito l’analisi a Prime Video di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, sulla sconfitta patita in casa contro il Liverpool:



“Sono contento e orgoglioso, abbiamo fatto una grande gara ma non abbiamo trovato il gol nel nostro momento migliore. Poi loro hanno segnato un gol incredibile alla prima occasione. La mia Inter ha tenuto testa ad una delle squadre più forti in Europa, questo ci deve dare tantissima autostima”.



RISULTATO – “Questo è il calcio, ma stasera deve essere il punto di partenza. Avevamo giocato altre volte così bene, ma mai contro squadre forti come il Liverpool”.