Inter, Inzaghi: 'Onorato il compleanno del club. Gol incredibile, siamo straordinari. Arnautovic? Speriamo...'

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato della vittoria contro il Bologna a Dazn, ecco le sue parole.



L'ANALISI - “Siamo molto felici perché abbiamo onorato il compleanno dell'Inter con una vittoria importantissima. Manteniamo il distacco da chi ci insegue e abbiamo ampiamente meritato il vantaggio nel primo tempo; nella ripresa è salito il Bologna che ha dimostrato di meritare la classifica che ha, noi abbiamo sofferto magari anche con la testa alla Champions. Poi il gol segnato da terzo a terzo è qualcosa di incredibile. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma mancano ancora dieci partite”.



GOL - "Se offrirò una cena a Bisseck e Bastoni? Dobbiamo trovare il tempo per fare una cena. Lo troveremo...Oggi primo tempo ottimo, abbiamo giocato bene a calcio; nel secondo le pressioni del Bologna erano più forti e noi abbiamo occupato meno bene il campo, giocando tecnicamente meno bene e soffrendo il giusto. A parte il tiro di Zirkzee respinto da Freuler, abbiamo concesso poco. Poi era la sesta partita in 20 giorni".



OUT - "Abbiamo perso qualche calciatore, Carlos Augusto non sentiva il polpaccio libero e Arnautovic ha avuto un problema, mi dispiace tanto e speriamo di recuperarli presto".



SOLO VITTORIE - "Se mi emoziono? È un pensiero che ho sempre con la mia famiglia e il mio staff. Purtroppo però il calcio va molto forte, come Inter abbiamo l'obbligo di presentarci al top ogni 72 ore. In campionato stiamo facendo un gran percorso, ma non siamo ancora sicuri del nostro obiettivo. Tredici vittorie su tredici nel 2024, ho la fortuna di allenare una squadra forte e consapevole. A volte condivido con il gruppo, a volte tengo tutto dentro: sono fatto così...".



CHAMPIONS - "L'Atletico cambia tantissimo affrontarla in casa o in trasferta. Sappiamo cosa andremo a trovare, abbiamo tre giorni per cercare di preparare al meglio la gara, tenendo conto del fattore ambientale. Andare avanti è un obiettivo che ci siamo prefissati. Loro hanno più soluzioni, hanno fatto qualche cambio nella partita odierna. Cercheremo di arrivarci al top, anche lo scorso anno in Portogallo non abbiamo trovato ambienti morbidi".



BARELLA - "Si è scusato? Gli fa onore, è stato un bellissimo gesto e a volte si sbaglia per l'adrenalina".