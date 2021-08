Simone Inzaghi si fida di Correa e per questo motivo ha insistito per portarlo all'Inter. Inoltre, il tecnico nerazzurro parte da una certezza: questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se tanto ha spinto, su un giocatore che ha allenato per tre stagioni, fino a volerlo a tutti i costi insieme nell’avventura Inter, è perché sa che può fidarsi al cento per cento. Inzaghi parte da una certezza: Lautaro ha tutto per essere un grande numero 9, non solo la «spalla» del 9 che è stato. In molte cose gli ricorda Immobile: movenze, capacità di attaccare la profondità, facilità di segnare in acrobazia. Qualora fosse arrivato un altro 9, oltre Dzeko, il tecnico sarebbe stato costretto a impiegare il Toro quasi esclusivamente da seconda punta”.