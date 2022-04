A margine della vittoria contro lo Spezia, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn e risposto alle domande da studio. Questa l’analisi della partita da parte del tecnico nerazzurro.“Si, siamo stati lucidi e sempre in partita nonostante non fosse semplice perché lo Specia è una squadra in salute, con uno stadio che spinge parecchio. Non potevamo fare una partita normale, bisognava essere molto lucidi e alla fine abbiamo raccolto una vittoria molto importante”.“Oggi ci marcavano Brozovic, prima con Kovalenko e poi con Agudelo. Allora doveva abbassarsi Calhanoglu. Ma è stato bravo anche Barella nel prendere posizioni funzionali tra le linee”.“Parlavo con Dimarco perché ieri alla fine dell’allenamento eravamo insieme io, lui e Brozovic e gli dicevamo proprio che doveva tornare al gol perché era tanto che non lo faceva”.“Il terzo che entra lo proviamo sempre, al di là di chi giochi. È un movimento che Danilo ha nel DNA ed è stato importantissimo per il gol di Brozovic”.“De Vrij era pronto per giocare anche se si è allenato solo ieri con la squadra. Poi ho anche D’Ambrosio e Dimarco che sono sempre pronti. Per Bastoni dovrebbero essere solo crampi, poi valuteremo la formazione per martedì”.E poi a Sky: “Penso che sia stata una vittoria di maturità, di lucidità. Sapevamo non fosse semplice, i primi dieci minuti non mi sono piaciuti, per leggerezza abbiamo concesso quell’occasione. Però è stata una vittoria importante per noi”."Già oggi poteva esser il suo momento, nel primo mese doveva lavorare. Poteva giocare ma poi ho optato per altre situazioni. Robin sta lavorando molto bene, così come Caicedo. Ci stanno dando una grande mano, arriverà il momento"."È presto. Mancano tre allenamenti, i prossimi vedremo, perché poi dovremo giocare martedì, sabato e mercoledì. Ci sarà spazio per tutti".