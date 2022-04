Spezia-Inter apre la 33ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 19, arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





SPEZIA – INTER Venerdì 15/04 h. 19.00



MARESCA

BACCINI–LOMBARDI

IV:GHERSINI

VAR:BANTI

AVAR:COSTANZO





PRIMO TEMPO



31' - Check del VAR sul gol di Brozovic per possibile fuorigioco di D'Ambrosio che ha fatto sponda di testa: tutto ok, il difensore dell'Inter parte in linea con la retroguardia dello Spezia.



10' - Fallo di S. Bastoni su Calhanoglu: il difensore dello Spezia è il primo ammonito dell'incontro.