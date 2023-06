C’è chi se lo augura, chi meno, certo è che l’epilogo ai rigori della finale di Champions League tra Manchester City e Inter sarebbe quello più emozionante. Nella rifinitura mattutina Inzaghi ha preparato al dettaglio anche questo fondamentale, memore della scarsa prestazione dagli undici metri della Roma nella finale, persa, di Europa League con il Siviglia.







SCELTE - Bisogna dosare bene le forze, i cambi e studiare per farsi trovare pronti. Ma dovesse il punteggio assestarsi sul pari anche alla fine dei supplementari, quali sarebbero gli uomini interisti designati a calciare verso la porta di Ederson? La Gazzetta dello Sport ha provato a indagare e ha riportato come, nelle intenzioni di Inzaghi, siano questi i rigoristi prescelti: Lukaku, Calhanoglu, Lautaro, Mkhitaryan e Dzeko. Difficile però che si trovino tutti in campo dopo i supplementari. La certezza è Big Rom con un bilancio totale di 35 reti su 40 tentativi, una macchina. Bene anche il turco con 27 centri su 30. Il Toro viaggia a 11 su 17, senza contare il rigore decisivo in Qatar nei quarti di finali tra Argentina e Olanda. Outsider sono Dimarco, uno specialista a livello giovanile (9/12) ma poi poco impiegato, Nicolò Barella (4/5 al Cagliari), Brozovic (3 su 5), (1 su 3) e Acerbi (1 su 1, al Sassuolo).



PORTIERI - Nel caso, sarà certamente fondamentale la prestazione di André Onana. Il portiere nerazzurro però non è certo quello che potrebbe definirsi un pararigori, con 7 errori avversari su 33 tentativi. Spesso i rigori sono stati fatali per il camerunense, soprattutto in nazionale. Per cui, chissà che, dovesse avere ancora un cambio, Inzaghi non se lo giochi con Handanovic, numeri alla mano, il migliore della Serie A nel sventare i rigori avversari con 43 parate.