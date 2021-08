Il nuovo tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, sta trasmettendo la propria filosofia di gioco alla squadra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come un concetto basilare sia già stato recepito dai calciatori.



“Un concetto caro e già emerso: libertà. Dalla metà campo in avanti c’è uno spazio di manovra per l’inventiva del singolo, per la capacità tecniche del singolo. Inzaghi è tremendamente convinto che nessun sistema di gioco debba ostacolare la giocata individuale. Sarà che è cresciuto, da giocatore, in una Lazio di campioni, con un allenatore - Sven Goran Eriksson - che lasciava molto spazio alle iniziative del singolo. E così è pure stato con Roberto Mancini. La Lazio delle ultime stagioni è l’esempio perfetto. Ed è un modello che in qualche modo il tecnico vorrebbe replicare, pur con tutte le differenze del caso”.