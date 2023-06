Giornata particolare per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter è stato professore per un giorno al Master Uefa Pro, il più alto riconoscimento per un tecnico. L'ex Lazio ha tenuto una lezione in videocollegamento e si è introdotto così: “Mi fa molto piacere potermi confrontare con voi”. Ha quindi parlato delle proprie esperienze in panchina e delle sue idee tattiche, in un dibattito introdotto dal docente della Scuola Allenatori, Mario Beretta.



STUDENTI - Ad assistere alla lezione, tra gli altri, Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, oltre all’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, e al match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran. Presente anche il match analyst della stessa Inter, Filippo Lorenzon.