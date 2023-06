Intervistato dalla Uefa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato del percorso che ha condotto la sua squadra in finale di Champions ma anche di tutti i derby vinti, che hanno contribuito a rendere felici i tifosi nerazzurri.



“Sappiamo cosa significa per Milano come città, e in quattro mesi e mezzo abbiamo vinto quattro derby, quindi sappiamo che tipo di soddisfazione abbiamo dato ai nostri tifosi. Abbiamo meritato di vincere la semifinale grazie ai giocatori, aggressivi, determinati e con una voglia immensa. Abbiamo avuto un approccio unico all'andata, dove abbiamo segnato due gol all'inizio ma avremmo potuto farne di più, e quel buon inizio ci ha aiutato molto”.