Non solo il recupero di Stefan de Vrij, già convocato per Madrid, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, recupera un altro pezzo importante in occasione della sfida di campionato contro il Cagliari. Andrea Ranocchia, infatti, sembra aver recuperato dal fastidio muscolare accusato contro lo Shakhtar e dovrebbe far parte della sfida agli uomini di Mazzarri.