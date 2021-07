Al termine del 6-0 in amichevole contro il Crotone, Simone Inzaghi: "Sono soddisfatto, oggi la squadra ha fatto un'ottima partita e hanno fatto più 3 settimane di ritiro nel migliore dei modi. Mi dispiace per il problemino di D'Ambrosio e Gagliardini".



SULL'IDEA DI GIOCO - "Io penso che al di là degli uomini, ne mancano ancora tanti. Oggi sono arrivati Vecino e Perisic che hanno iniziato a lavorare. Lunedì arriveranno anche Barella, Bastoni e Lautaro e saremo al completo. Cominceremo a lavorare tutti insieme e sarà bello".



SU CALHANOGLU - "Mezzala? Lo abbiamo preso per questo. Ha lavorato molto bene anche lui insieme ai suoi compagni, oggi è stato molto bravo come tutta la squadra. Oggi giocavamo contro una squadra che è retrocessa dalla Serie A, una squadra che ci aggrediva molto bene".



SU SATRIANO - "È un ragazzo interessante che si impegna ogni giorno, in allenamento ci dà dentro. Oggi alla fine del primo tempo era affaticato e ho voluto sostituirlo. Si sta meritando con gli allenamenti di giocare sul campo".