A Bergamo per presentarsi alla sosta senza nuovi inciampi, per aggiungere un altro pezzo di consapevolezza. Le zero vittorie negli scontri diretti rappresentano il vero punto debole di questa Inter, la lacuna cui Simone Inzaghi deve assolutamente trovare rimedio. "Saranno le motivazioni a fare la differenza", ha spiegato il tecnico nerazzurro alla vigilia. E così l'Inter dovrà approcciare a questa partita, vedendola più come un'opportunità che come una trappola, così come aveva fatto contro il Barcellona, perché ormai è appurato: questa squadra rende meglio quando non ha niente da perdere.



Inzaghi si affiderà ai titolarissimi, non c'è spazio per il turnover, anche perché a una gara dalla sosta sarebbe inutile. Certo, bisognerà chiedere estrema professionalità a chi ha già le valigie pronte sul letto per il Qatar, e domenica si ritroverà a battagliare nel catino di Bergamo. Gli indisponibili sono noti da tempo: D'Ambrosio, Darmian e Lukaku non saranno della partita. Brozovic non ha i 90 minuti e partirà dalla panchina, anche se troverà spazio strada facendo. Ci sarà una sola sorpresa: de Vrij al centro della difesa al posto di Acerbi, così com'era accaduto a Barcellona. Per il resto, tutto confermato.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.