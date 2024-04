Inter, Inzaghi: 'Scudetto nel derby col Milan sarebbe apoteosi. Niente tatuaggi come Pioli e Spalletti'

L'allenatore dell'Inter,, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida contro il Cagliari pareggiata per 2-2 e che ha tolto ai nerazzurri la chance del doppio risultato nella prossima sfida, il derby contro il Milan, che potrebbe valere lo scudetto."Qualcosa abbiamo lasciato sul campo, sul primo gol dovevamo lavorare meglio. Il secondo è casuale e non c'è da parlarne. In più abbiamo preso una ripartenza su nostro calcio d'angolo. Solitamente lavoriamo meglio sulle ripartenze avversarie, ma abbiamo trovato una squadra in salute e che ha lavorato bene, per questo faccio loro i complimenti".

"La cosa che mi dispiace di più è non aver vinto. Siamo vicini allo scudetto, ma mancano ancora 18 punti e serve rimanere sul pezzo. I ragazzi stanno lavorando benissimo, ma dovremo rivedere il primo gol in cui non abbiamo lavorato bene di reparto"."Vincere contro il Milan ci farebbe piacere. Ci prepareremo al meglio per lunedì. Se verrà tagliato lunedì meglio, se no ci saranno altre occasioni. Giochiamo contro la seconda in classifica. Il derby sappiamo cosa ha rappresentato negli ultimi anni per noi. Sarebbe l'apoteosi".

"La preparo come sempre. Faremo le analisi del match di stasera contro il Cagliari e da mercoledì lavoreremo nel migliore dei modi con tutti e 22 a disposizione. Spero che per lunedì possa averli tutti a disposizione per fare le scelte migliori"."Derby di Roma e derby di Milano sono cose differenti. L'anno scorso il derby di Champions è stato qualcosa di incredibile. Fortunatamente ne ho vinti tanti, ne ho anche perso qualcuno"- "Pioli e Spalletti si sono tatuati lo scudetto? A me i tatuaggi non piacciono. Se ho pensato a qualcos'altro? Vediamo...".