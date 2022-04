A margine della sfida contro il Verona, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Dazn.



La partita contro la Juventus vi da qualcosa in più?

“Senz'altro, penso che abbiamo vinto una partita importante in uno scontro diretto contro una squadra molto forte e questo era quello che ci serviva in un momento come il nostro. Adesso abbiamo una partita importante e bisogna approcciare bene fin da subito”.



Torna anche De Vrij, quanto vi era mancato?

“Sappiamo tutti quanto è importante ma durante l'anno ne abbiamo dovuto fare a meno. Il singolo non mi preoccupa, mi preoccupa la squadra perché tutti dimostrano di interpretare al meglio ciò che chiedo”.



Può essere la giornata di Correa?

“Lo conosco e lo conosciamo molto bene, quando non ha avuto problemi è stato un valore aggiunto poi è stato rallentato dal doppio infortunio. Oggi grande opportunità”