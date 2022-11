Dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco, il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, è pronto a rientrare. Il calciatore croato, infatti, dovrebbe comparire tra i convocati di Juventus - Inter. Non è ancora pronto per scendere in campo dall’inizio, ma riaverlo in panchina è già di per se una bella notizia per Simone Inzaghi, che finalmente inizia a recuperare qualche pezzo.