La Figc ha inviato ai centri sportivi di Inter e Cagliari gli ispettori per verificare il rispetto dei protocolli sanitari imposti per il coronavirus.



LA NOTA - "Dopo Fiorentina, Lazio, Lecce, Milán, Napoli e Roma, il pool ispettivo della Procura Federale costituito per verificare il rispetto dei protocolli sanitari da parte dei club professionisti ha fatto visita a Cagliari e Inter nei rispettivi centri di allenamento.



Oltre a seguire la sessione odierna, gli ispettori della Procura Federale hanno acquisito tutta la documentazione medica relativa ai tamponi ed ai test sierologici che devono essere eseguiti con scadenze temporali dettagliate e verificato tutti gli adempimenti previsti".