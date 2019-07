Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, parla a soccermagazine.it dell'Inter e di Antonio Conte: "Come abbiamo visto negli ultimi anni, penso che l’anti-Juve possa essere solo la Juventus stessa. I bianconeri sono un gradino più sopra delle altre ancora sia in campo che come potenza economica. Conte però è un valore aggiunto per l’Inter che vuole limare questo handicap. Il suo ritorno però in generale fa molto bene perché dà lustro al nostro campionato che vanta tanti allenatori importanti ora. Poi il resto lo dirà il campo".