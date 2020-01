Tahith Chong nel mirino dell'Inter. O meglio, di Suning. Sì, perché come scrive il Corriere dello Sport, il talento classe '99, che non rinnoverà con il Manchester United, può vestire la maglia della squadra di Jiangsu: olandese, ma con nonno paterno cinese, il centrocampista offensivo può essere schierato come uno degli 8 giocatori locali da inserire nei titolari. Contratto di 5 anni con l'Inter, che per i primi due anni lo girerebbe in prestito ai fratelli del Jiangsu Suning: il piano è partito.