L'ultimo tassello per completare la rosa di. Dopo aver praticamente chiuso perdell'Atletico Madrid, che prenderà il posto di Joao Cancelo sulla fascia destra, l'Inter è alla ricerca di centrocampista. L'obiettivo numero uno del direttore sportivo Piero Ausilio è Arturo Vidal, in scadenza nel 2019 con il Bayern Monaco e pronto a tornare a Italia. "Vidal? Campioni di grande forza possono aiutare la squadra a raggiungere grandi obiettivi" ha dichiarato ieri l'amministratore delegato dei nerazzurri Alessandro Antonello in occasione del sorteggio del calendario della prossima Serie A.Su Vidal ci sono anche il Manchester United e l'Atletico Madrid. L'Inter ha fretta di chiudere e - come riferisce Tuttosport - ha già avviato i contatto con l'agente del cileno Fernando Felicevich. Il club nerazzurro ha già incassato il sì di Vidal, che aveva già accettato di trasferirsi a Milano un anno fa, con l'Inter fuori dalle coppe. Nelle prossime ore l'affare potrebbe sbloccarsi grazie alla cessione di Joao Mario: il portoghese, reduce dal prestito al West Ham, è sempre più vicino all'addio. Siviglia ed Everton hanno messo gli occhi su di lui e potrebbero accontentare i nerazzurri, che valutano il cartellino dell'ex Sporting 27 milioni di euro.