Mercato chiuso in Italia, sì, ma solo in entrata: quello in uscita è ancora aperto e sono tanti i giocatori che da qui al 31 agosto, quando chiuderà la sessione negli altri Paesi, possono lasciare l'Italia. Tra questi Joao Mario, che nell'Inter di Spalletti sembra non avere più posto. Gli interessamenti non mancano, dal Betis al Siviglia fino all'ultima arrivata Rubin Kazan nella serata di ieri, ma a queste si aggiunge una nuova pretendente: secondo quanto riferito da Tuttosport infatti, sulle tracce del portoghese si è messo anche lo Schalke 04, pronto a un nuovo affare in Serie A dopo aver prelevato lo scorso gennaio Pjaca in prestito dalla Juventus.



FORMULA E COSTI - Proprio il prestito dovrebbe essere la formula designata per questo tipo di operazione, nonostante i nerazzurri spingano per una soluzione che comprenda l'obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, cifra che nell'estate del 2019 permetterebbe al club milanese di non registrare minusvalenza a bilancio (attualmente, il cartellino dell'ex Sporting pesa ancora per 27 milioni di euro). Da valutare se lo Schalke quindi sia disposto a soddisfare questa richiesta o sia più propenso, come del resto i due club di Siviglia, a inserire un diritto di riscatto: l'Inter aspetta, il futuro di Joao Mario è ancora in bilico.