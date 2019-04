Joao Mario, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv al termine della partita vinta dai nerazzurri per 4-0 contro il Genoa.



Queste le sue parole: "Tre punti importantissimi per la volata Champions. Complimenti a tutti perché abbiamo giocato bene, ma dobbiamo pensare già a domenica. Una bellissima giornata per noi perché anche le altre squadre hanno perso punti. Testa subito all'Atalanta perché sarà una partita difficile".