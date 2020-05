Di ritorno all'Inter, con un grosso punto di domanda sul futuro. L'emergenza coronavirus rischia di far saltare un affare che era vicino alla fumata bianca, ovvero il riscatto di Joao Mario da parte della Lokomotiv Mosca. Le notizie che arrivano dalla Russia non sono confortanti, salvo sorprese Marotta dovrà rinunciare ai 18 milioni di euro previsti per il riscatto e sarà costretto a trovare al portoghese una nuova sistemazione: "Dobbiamo tirare la cinghia e non possiamo permetterci grandi investimenti - ha detto il presidente dei Ferrovieri ​Anatoly Mescheriakov - ​E' impensabile riscattare sia Krychowiak sia Joao Mario. Aggiungo che ci saranno otto partenze, giocatori importanti che saranno sostituiti da giovani o da chi c'è già in rosa".



VIA DALL'INTER - Joao Mario tornerà all'Inter ma difficilmente si metterà a disposizione di Conte. L'ex giocatore dello Sporting Lisbona, che a fine stagione a bilancio peserà ancora circa 13 milioni di euro, non rientra nei piani tecnici, l'Inter gli cercherà un nuova squadra, con l'obiettivo principale di risparmiare sull'ingaggio, circa 5,5 milioni di euro lordi fino al 2022. Cederlo a titolo definitivo, in tempo di crisi, è quasi un'impresa, ecco perché non è da escludere un nuovo prestito.