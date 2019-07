Julio Cesar, ex portiere ed eroe del Triplete dell'Inter, ha partecipato al Summer Tour asiatico dei nerazzurri. Rientrato con la squadra, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: "È ancora l’inizio, c’è tanto da lavorare, però si vede già che il mister sta mettendo la sua filosofia e le sue idee. Speriamo che i giocatori possano abbracciare il più presto possibile le sue idee e metterle sul campo. Scudetto? L’Inter lotterà sempre, peccato per questi ultimi anni in cui non abbiamo fatto così bene, credo che quest’anno sarà diverso. Speriamo possano sistemare subito le punte che mancano, tutte le squadre hanno bisogno di una punta forte, speriamo arrivi al più presto. La difesa è la più forte d’Europa? Sì, hanno fatto benissimo a prendere Godin, è uno serio e bravo tecnicamente. Samir è uno dei portieri più forti al mondo oggi".