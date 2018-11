Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, parla nel matchday programme della sfida con il Frosinone: “Il Triplete è stato il sogno più grande mai realizzato, so che può sembrare banale rispondere così, ma è vero. In tutta la stagione c'è stato qualcosa di speciale, sapevamo di poter fare qualcosa di grande. Oltre alle vittorie però per me il momento più intenso è stato quando sono andato via, quando allo stadio mi sono messo a ringraziare i tifosi per i sette anni passati assieme”.