Ha lasciato il Verona per accasarsi al Torino ed Ivan Juric, il nuovo allenatore granata, ha già le idee chiarissime per il futuro. Tra i primi nomi fatti a Cairo c'è quello di Federico Dimarco, calciatore di proprietà dell'Inter che ha allenato al Verona con ottimi risultati. I gialloblù hanno un diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro, un diritto che però non sembrano intenzionati a far valere. Così Dimarco dovrebbe tornare in nerazzurro e il Torino, qualora volesse accontentare Juric, dovrà trattarlo proprio con i nerazzurri.