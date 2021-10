E’ davvero stupefacente come Inter-Juventus di questa sera abbia scatenato nuovamente il dibattito sull’opportunità per i bianconeri di essereOra è vero che storicamente la Juventus è sempre stata una squadra, ma il ricorso ad allenatori come Sarri e/o perfino Pirlo erano apparse come dimostrazioni che qualche tentativo andava fatto.- in campionato e in Champions - costituita di micragnosi 1-0 ha di fatto rilanciato la fase della restaurazione così aderente al motto della casa:Convinto, invece, che se si gioca bene, cioé con piacevolezza di trama, ritmo e intensità, sia più facile ottenere la vittoria,Per contro, infatti, troverà una squadra - l’Inter - che ha raggiunto in Champions una qualProbabile cheriproponga il 3-5-2 con Bonucci, Chiellini e de Ligt centrali e Cuadrado e Alex Sandro esterni. Se però Bonucci, come sembra, non dovesse essere al meglio, allora la difesa sarà a quattro, con de Ligt e Chiellini centrali.che lo comporranno: Bastoni, nonostante la concorrenza di Dimarco, dovrebbe affiancarne Skriniar e de Vrij con Darmian e Perisic sugli esterni. La novità sarà a centrocampo dove Vidal giocherà assieme a Barella e Brozovic. Naturalmente le punte saranno Dzeko, in forma smagliante, e Lautaro Martinez, sempre ad un passo dal gol.. Da una parte il reparto forse migliore d’Italia e, dall’altro, a parte Locatelli e Bentancur, praticamente il nulla. E’ forse anche per questo che Allegri non ha del tutto scartato l’idea del 4-4- 2. Ci sarebbe un maggior numero di duelli uno contro uno, ma un equilibrio migliore.la Juve, già priva di Dybala - rientra ma va in panchina - dovrà fare a meno anche di Kean. Molte sono le ipotesi e nessuna davvero convincente. La più manifesta è che sia Chiesa a giocare dietro a Morata. L’ex fiorentino ha classe e velocità, ma pensare che sia una punta in tutto e per tutto è sbagliato.Le ragioni sono due: eliminare definitivamente la Juventus dalla corsa scudetto e restare non troppo distante da Napoli e Milan.nei piani altissimi della classifica, mentre la sconfitta condannerebbe alla mediocrità, un’altra stagione con obiettivi minori (dalla Supercoppa alla Coppa Italia) e magari senza alcun titolo. Più che una prospettiva, un incubo.